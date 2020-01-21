У Китаї підтвердили, що новий вірус передається від людини до людини

У Китаї підтвердили, що новий вірус передається від людини до людини

Укрінформ
Голова урядової експертної групи Китаю Чжун Наньшань заявив про підтвердження фактів передачі нового коронавіруса від людини до людини.

Про це повідомляє NHK World - Japan.

За словами китайського експерта, у Китаї вже зареєстровано 14 випадків зараження вірусом серед медичного персоналу.

В інтерв'ю телеканалу CCTV він повідомив, що випадки передачі вірусу між людьми були підтверджені в Ухані і провінції Гуандун. Зокрема, 95% заражених пов'язані з містом Ухань, у якому стався спалах пневмонії, викликаної, як вважають, новим коронавірусом.

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Що стосується випадків зараження в провінції Гуандун, додав голова експертної групи, то два пацієнта ніколи не були в Ухані. Проте в цьому місті були члени їхніх сімей.

"Судячи з останніх даних, можна з упевненістю говорити про передачі вірусу від людини до людини", - сказав Чжун.

Говорячи про шляхи передачі інфекції, Чжун вказав на великий ринок морепродуктів в Ухані, на якому спостерігалася висока концентрація хворих. Також він згадав про заклади, в яких люди вживають в їжу м'ясо диких тварин. На його думку, ці тварини, можливо, є джерелом вірусу.

Як повідомлялося, вже четвертий чоловік помер у Китаї в результаті зараження новим видом грипу, який швидко розповсюджується по країні. Кількість пацієнтів з новим коронавірусом зросла до 291 людини.

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