Коронавірус у Китаї: кількість хворих зросла майже до 300
Укрінформ
Кількість пацієнтів із новим коронавірусом у Китаї зросла до 291 особи.
Про це повідомляє CNA.
“Китай підтвердив, що 291 пацієнт був інфікований новим коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.
Тільки у провінції Хубей було зареєстровано 270 пацієнтів з новим вірусом.
Решту хворих встановлено в Пекіні, Шанхаї та південній провінції Гуанджоу.
За даними влади, серед інфікованих 15 медпрацівників.
Раніше було відомо про 219 хворих на коронавірус.
Як повідомлялося, вже четверта людина померла в Китаї внаслідок зараження новим видом вірусу, який швидко поширюється країною.