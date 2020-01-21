Коронавірус у Китаї: кількість хворих зросла майже до 300

Кількість пацієнтів із новим коронавірусом у Китаї зросла до 291 особи.

Про це повідомляє CNA.

“Китай підтвердив, що 291 пацієнт був інфікований новим коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.

Тільки у провінції Хубей було зареєстровано 270 пацієнтів з новим вірусом.

Решту хворих встановлено в Пекіні, Шанхаї та південній провінції Гуанджоу.

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За даними влади, серед інфікованих 15 медпрацівників.

Раніше було відомо про 219 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, вже четверта людина померла в Китаї внаслідок зараження новим видом вірусу, який швидко поширюється країною.