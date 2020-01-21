У Китаї від нового вірусу померла вже четверта людина

Уже четверта людина померла в Китаї внаслідок зараження новим видом вірусу, який швидко поширюється країною.

Про це повідомляє BBC.

“Четверта особа в Китаї померла від нового вірусу, який швидко поширюється у країні і може передаватися від людини до людини. Цієї жертвою став 89-річний чоловік із міста Ухань – епіцентру хвороби”, - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що наразі в КНР зафіксовано вже щонайменше 218 випадків захворювання на цей новий тип коронавірусу, який представляє собою не бачену раніше форму пневмонії.

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На цей час лікування проходять ще 169 осіб, дев'ять з яких в критичному стані, а 35 - у важкому.

Уперше новий вірус було виявлено минулого року.

Як відомо, 22 січня члени Всесвітньої організації охорони здоров'я проведуть термінове засідання, присвячене загрозі, яку несе з собою цей новий коронавірус.

Фото: EPA