У Південній Кореї також зафіксували випадок нової пневмонії
Про це повідомляє CNA з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань Південної Кореї.
“Південна Корея повідомила в понеділок (20 січня) про свій перший підтверджений випадок нового коронавірусу, який спочатку знайшли у Китаї”, - йдеться у публікації.
Як зазначається, йдеться про 35-річну жінку, яка прилетіла з Уханя (Китай).
Китайська влада заявила, що новий коронавірус у країні поширився на більшість міст, оскільки кількість пацієнтів збільшилася втричі, досягнувши 200. Від хвороби загинули вже троє громадян Китаю.
Крім того, його виявили в однієї жінки в Таїланді, яка прилетіла туди з Уханя, у жителя Японії, який також відвідував це місто.
16 січня в Японії також підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу.
Коронавірус зазвичай викликає симптоми звичайної застуди. Він поширюються через чхання, кашель або прямий контакт із зараженою особою.
Фото: Today