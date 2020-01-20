У Південній Кореї також зафіксували випадок нової пневмонії

У Південній Кореї вперше підтвердили випадок захворювання на невідому форму пневмонії, яку раніше виявили у Китаї, Японії та Таїланді.

Про це повідомляє CNA з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань Південної Кореї.

“Південна Корея повідомила в понеділок (20 січня) про свій перший підтверджений випадок нового коронавірусу, який спочатку знайшли у Китаї”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, йдеться про 35-річну жінку, яка прилетіла з Уханя (Китай).

Китайська влада заявила, що новий коронавірус у країні поширився на більшість міст, оскільки кількість пацієнтів збільшилася втричі, досягнувши 200. Від хвороби загинули вже троє громадян Китаю.

Крім того, його виявили в однієї жінки в Таїланді, яка прилетіла туди з Уханя, у жителя Японії, який також відвідував це місто.

16 січня в Японії також підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу.

Коронавірус зазвичай викликає симптоми звичайної застуди. Він поширюються через чхання, кашель або прямий контакт із зараженою особою.

Фото: Today