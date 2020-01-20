У Китаї від нової вірусної пневмонії померли троє людей, кількість хворих перевищила 200
Укрінформ
У Китаї зафіксовані ще 139 випадків захворювання невідомої пневмонією, викликаної новим типом коронавіруса, а їхня загальна кількість вже перевищила 200.
Троє хворих померли, повідомляє BBC China.
Нові випадки за останні два дні були зафіксовані у містах Пекін, Шеньчжень і Ухань.
Нагадаємо, що після спалахи пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, який зафіксували в Ухані у грудні 2019 року, новий невідомий коронавірус виявили у 60 осіб у Китаї.
Крім того, його виявили в однієї жінки в Таїланді, яка прилетіла туди з Уханя, а також у жителя Японії, який також відвідував місто.
16 січня в Японії підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.
Фото: ЕРА