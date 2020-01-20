У Китаї від нової вірусної пневмонії померли троє людей, кількість хворих перевищила 200

У Китаї зафіксовані ще 139 випадків захворювання невідомої пневмонією, викликаної новим типом коронавіруса, а їхня загальна кількість вже перевищила 200.

Троє хворих померли, повідомляє BBC China.

Нові випадки за останні два дні були зафіксовані у містах Пекін, Шеньчжень і Ухань.

Нагадаємо, що після спалахи пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, який зафіксували в Ухані у грудні 2019 року, новий невідомий коронавірус виявили у 60 осіб у Китаї.

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Крім того, його виявили в однієї жінки в Таїланді, яка прилетіла туди з Уханя, а також у жителя Японії, який також відвідував місто.

16 січня в Японії підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.

Фото: ЕРА