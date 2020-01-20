Кількість хворих на нову вірусну пневмонію знову збільшилася

Влада Китаю повідомила, що ще у 17 людей виявили нову вірусну пневмонію.

Про це повідомляє «Голос Америки».

У комітету у справах охорони здоров'я міста Ухань, де встановлені всі 62 випадки захворювання в Китаї, повідомили, що троє з цих пацієнтів тяжко хворі.

Повідомлення спричинило побоювання з приводу поширення вірусу у зв'язку з поїздками сотень мільйонів людей з нагоди прийдешнього Нового року за місячним календарем.

Нагадаємо: після спалаху пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, який зафіксували в Ухані у грудні 2019 року, новий невідомий коронавірус виявили у 60 людей у Китаї. Крім того, його виявили в однієї жінки в Таїланді, яка прилетіла туди з Ухані, а також у мешканця Японії, який також навідувався до міста.

16 січня в Японії підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.