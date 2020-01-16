В Японії зафіксували перший випадок зараження невідомим вірусом із Китаю

В Японії підтверджено перший в країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.

Про це повідомляє Kyodo news з посиланням на міністерство охорони здоров'я Японії та урядове джерело.

"У чоловіка з Китаю виявлена позитивна реакція, що є першим підтвердженим в Японії випадком зараження пневмонією, спричиненою новим коронавірусом, який зафіксували у Китаї", - зазначається у публікації.

Йдеться про 30-річного громадянина Китаю, який проживає у сусідній з Токіо префектурі Канагава.

Як зазначається, 6 січня чоловік повернувся до Японії з поїздки в китайське місто Ухань, де раніше було зафіксоване вогнище поширення вірусу.

Через кілька днів після повернення до Японії він звернувся в лікарню зі скаргами на стан здоров’я.

Лікарі діагностували у нього пневмонію нового типу, і 10 січня він був госпіталізований. Потім 15 січня після проходження курсу лікування чоловік був виписаний з лікарні.

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Пневмонія, викликана вірусом, яку Всесвітня організація охорони здоров’я визнала новим коронавірусом, інфікувала 41 людину в китайському Ухані. Після зараження вірусом померла одна людина.

Коронавірус зазвичай викликає симптоми звичайної застуди. Він поширюються через чхання, кашель або прямий контакт із зараженою особою.

Міністерство охорони здоров'я Японії закликало людей частіше мити руки, полоскати горло та носити захисні маски як запобіжний захід.

Фото: Getty/Kyodo