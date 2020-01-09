Таємниче захворювання у Китаї може бути викликано новим вірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що спалах пневмонії у Китаї може бути пов'язаним з новим типом вірусу.

Про це повідомляє NHK.

Причина захворювання, яке поширювалося у китайському місті Ухань з минулого місяця, невідома.

Як повідомляє ВООЗ, перевірки, проведені китайською владою, виключили тяжкий гострий респіраторний синдром, близькосхідний респіраторний синдром, пташиний грип та інші відомі патогени.

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ВООЗ зазначає, що, як можна судити на основі симптомів пацієнтів, захворювання викликається коронавірусом, але необхідне подальше вивчення.

Як повідомляє влада Китаю, кількість пацієнтів збільшилася до 59, причому 7 з них перебувають у серйозному стані.