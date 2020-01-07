У Китаї виявили раніше невідомий штам пневмонії

У Китайському місті Ухань виявили невідомий штам пневмонії, який вже відправив на лікарняні ліжка десятки осіб.

Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що на даний момент зафіксовано 59 заражень невідомим видом хвороби, 7 пацієнтів перебувають у критичному стані.

Спалах захворювання виявлений у кінці грудня. У Китаї бояться можливого повторення атипової пневмонії, яку вперше виявили в країні у 2002 році. З листопада 2002 року по липень 2003 вірус поширився на 37 країн світу, заразив понад 8 тисяч осіб, а його жертвами стали 774 людини.

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Нагадаємо: пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання. А у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.

Збудниками пневмонії найчастіше бувають бактерії або віруси, що, як правило, передаються при безпосередньому контакті з інфікованими людьми. Симптоми захворювання - лихоманка, кашель, сильний головний біль, запаморочення та ін.

Пневмонія є однією з найбільш піддатливих до профілактики хвороб. Однак за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 20 секунд від цієї інфекції помирає одна дитина у світі.