В Україні від кашлюку померло немовля

В Острозькому районі Рівненшини від кашлюку померла одномісячна дитина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненськй обласний лабораторний центр МОЗ України.

«В Острозькому районі від кашлюку померла одномісячна дитина, яка у важкому стані була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні. У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося», - йдеться у повідомленні.

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Діагноз - кашлюк, лабораторно підтверджений, ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.

Хлопчик – з багатодітній сім’ї, був шостою дитиною. У сім’ї, де зростав малюк, жодна дитина не була щеплена проти кашлюку через відмови матері.

У МОЗ наголошують, що єдиним захистом від кашлюку є вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення.

"Щеплене середовище гарантує безпеку дітям, які через клінічні протипокази не можуть бути вакциновані", - наголошують у міністерстві.

Кашлюк - це заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Він особливо небезпечний для дітей раннього віку.

Інку­ба­ційний період триває приблизно тиждень. Наступного тижня можуть з'явитися такі симптоми: нежить, підвищення температури, сухий кашель, який наростає, набуваючи нападоподібного характеру. Він виникає переважно вночі та може закінчуватися блюванням. Цей період називається катаральним і часто нагадує гостру вірусну інфекцію. За ним починається спазматичний період. Для нього характерні серії коротких кашльових поштовхів, які йдуть безперервно. Під час нападу кашлю обличчя червоніє (може навіть синіти), можлива зупинка дихання. Так може тривати 3 тижні, після чого настає період, коли напади кашлю стають все рідшими, проте, зберігаються ще 2-3 місяці.

У немовлят кашлюк може проявлятися лише апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі, а з двомісячного віку почати отримувати щеплення.

Для вакцинації проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. АКДП містить цілі убиті клітини збудника кашлюку, а АКаДП містить безклітинний або ацелюлярний кашлюковий компонент. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.