Вчені припускають, що новим китайським вірусом вже заразилися сотні людей

Кількість людей, що заразилися таємничим вірусом, який нещодавно з’явився в Китаї, значно перевищує офіційні дані.

Нині китайська влада підтвердила понад 60 випадків зараження цим вірусом, але згідно з оцінками британських експертів, цей показник насправді наближається безпосередньо до 1700, повідомляє ВВС.

Дослідження було проведено в Центрі глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, який консультує уряд Великобританії та Всесвітню організацію охорони здоров’я.

"Ця ситуація мене турбує набагато більше, ніж тиждень тому", – говорить епідеміолог, професор Ніл Фергюсон.

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Відомо, що в грудні від вірусу, що викликає респіраторні захворювання, померло двоє людей. Перша його спалах був зафіксований в китайському місті Ухань.

Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Ухань; аналогічні заходи в п’ятницю ввели в трьох великих аеропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Нью-Йорка.

Влада Китаю і Всесвітня організація охорони здоров’я дійшли висновку, що інфекцію викликає коронавірус.

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Китайська влада стверджує, що поки не було зафіксовано випадків передачі цього вірусу від людини до людини. За їхніми словами, вірус перетнув міжвидовий бар’єр і передався людині від заражених тварин на ринку в місті Ухань.

Однак професор Фергюсон вважає, що до можливості передачі цього вірусу від людини до людини варто було б підійти куди серйозніше.

Нагадаємо: уперше хвороба була зареєстрована наприкінці грудня в місті Ухані в центральному Китаї. Цього тижня два випадки зараження були виявлені в Таїланді й один у Японії.

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Захворювання спричиняє коронавірус, подібний до того, що викликав спалах атипової пневмонії у 2003 році, яка поширилася з Китаю. Тоді від хвороби загинуло майже 800 осіб. Інший коронавірус спричиняє так званий близькосхідний респіраторний синдром — тяжке захворювання, що зустрічається в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу з 2012 року.