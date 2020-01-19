Вчені припускають, що новим китайським вірусом вже заразилися сотні людей
Нині китайська влада підтвердила понад 60 випадків зараження цим вірусом, але згідно з оцінками британських експертів, цей показник насправді наближається безпосередньо до 1700, повідомляє ВВС.
Дослідження було проведено в Центрі глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, який консультує уряд Великобританії та Всесвітню організацію охорони здоров’я.
"Ця ситуація мене турбує набагато більше, ніж тиждень тому", – говорить епідеміолог, професор Ніл Фергюсон.
Відомо, що в грудні від вірусу, що викликає респіраторні захворювання, померло двоє людей. Перша його спалах був зафіксований в китайському місті Ухань.
Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Ухань; аналогічні заходи в п’ятницю ввели в трьох великих аеропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Нью-Йорка.
Влада Китаю і Всесвітня організація охорони здоров’я дійшли висновку, що інфекцію викликає коронавірус.
Китайська влада стверджує, що поки не було зафіксовано випадків передачі цього вірусу від людини до людини. За їхніми словами, вірус перетнув міжвидовий бар’єр і передався людині від заражених тварин на ринку в місті Ухань.
Однак професор Фергюсон вважає, що до можливості передачі цього вірусу від людини до людини варто було б підійти куди серйозніше.
Нагадаємо: уперше хвороба була зареєстрована наприкінці грудня в місті Ухані в центральному Китаї. Цього тижня два випадки зараження були виявлені в Таїланді й один у Японії.
Захворювання спричиняє коронавірус, подібний до того, що викликав спалах атипової пневмонії у 2003 році, яка поширилася з Китаю. Тоді від хвороби загинуло майже 800 осіб. Інший коронавірус спричиняє так званий близькосхідний респіраторний синдром — тяжке захворювання, що зустрічається в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу з 2012 року.