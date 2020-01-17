У найбільших аеропортах США пасажирів з Китаю перевірятимуть на загадковий вірус

В аеропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско та Лос-Анджелеса перевірятимуть пасажирів, що прибули з китайського міста Уханя, на зараження загадковим респіраторним вірусом, внаслідок якого вже загинули дві особи й щонайменше 45 - захворіли за межами Китаю.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань США.

"Вважається, що більшість людей заразилися цією хворобою через контакт із тваринами на ринках морепродуктів та м'яса в Ухані. Немає певності в тому, що вірус передається від людини до людини». Водночас, за даними газети, кілька випадків не були пов'язані з тваринами, і дослідники кажуть, що передача від людини до людини насправді можлива, тому необхідні запобіжні заходи", - зазначає видання.

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До роботи в трьох найбільших аеропортах США залучили близько 100 фахівців Центру контролю та профілактики захворювань. Уперше контроль пройдуть пасажири літака, що прибуде у п'ятницю ввечері в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. У Сан-Франциско й Лос-Анджелесі ця робота розпочнеться в суботу.

Щорічно з Уханя до Сполучених Штатів прибуває від 60 000 до 65 000 осіб, зазначає NY. Прямі рейси приймають лише аеропорти Нью-Йорка і Сан-Франциско.

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Пасажирів проситимуть заповнити анкету із запитаннями, чи мають вони такі симптоми, як кашель або лихоманка, і чи відвідували вони ринки м'яса чи морепродуктів у Ухані. Теплові сканери фіксуватимуть лихоманку. Особи з ознаками захворювання будуть обстежені додатково, а пасажирів з підозрами на зараження відправлять в районні лікарні для подальшого обстеження.

Нагадаємо: уперше хвороба була зареєстрована наприкінці грудня в місті Ухані в центральному Китаї. Цього тижня два випадки зараження були виявлені в Таїланді й один у Японії.

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Захворювання спричиняє коронавірус, подібний до того, що викликав спалах атипової пневмонії у 2003 році, яка поширилася з Китаю. Тоді від хвороби загинуло майже 800 осіб. Інший коронавірус спричиняє так званий близькосхідний респіраторний синдром — тяжке захворювання, що зустрічається в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу з 2012 року.