Загадкова пневмонія у Китаї: вже понад 60 хворих

У Китаї зареєстрували ще 17 випадків захворювання невідомою формою пневмонії; таким чином, кількість хворих зросла до 62-ох.

Про це повідомляє AFP.

«У неділю влада Китаю повідомила про 17 нових випадків таємничого вірусу, подібного до атипової пневмонії», - йдеться в повідомленні.

За даними міської влади, цей вірус загалом заразив 62 людини в Ухані. Вісім з них перебувають у важкому стані, 19 виписані з лікарні після одужання, а решта залишаються в ізоляції, отримуючи лікування.

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Раніше повідомлялося, що на пневмонію, викликану коронавірусом, захворіла 41 людина в китайському місті Ухань.

16 січня в Японії підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.