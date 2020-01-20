Іноземні туристи торік залишили в Японії рекордну суму грошей
Укрінформ
Витрати іноземних туристів в Японії минулого року сягнули рекордних показників.
Про це повідомляє NHK.
"Управління туризму Японії заявляє, що витрати іноземних туристів на шопінг, розміщення тощо оцінюються в 4,8 трильйона єн або близько 43,7 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця цифра зросла на 6%, як порівняти з 2018-м, і оновила рекордний показник вже сьомий рік поспіль.
За даними управління, проведений торік в Японії Кубок світу з регбі сприяв зростанню витрат.
Цьогоріч тут будуть стежити за тим, наскільки Олімпійські й Паралімпійські ігри в Токіо збільшать цей показник.
Фото: asia.nikkei.com