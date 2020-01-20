Іноземні туристи торік залишили в Японії рекордну суму грошей

Витрати іноземних туристів в Японії минулого року сягнули рекордних показників.

Про це повідомляє NHK.

"Управління туризму Японії заявляє, що витрати іноземних туристів на шопінг, розміщення тощо оцінюються в 4,8 трильйона єн або близько 43,7 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця цифра зросла на 6%, як порівняти з 2018-м, і оновила рекордний показник вже сьомий рік поспіль.

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За даними управління, проведений торік в Японії Кубок світу з регбі сприяв зростанню витрат.

Цьогоріч тут будуть стежити за тим, наскільки Олімпійські й Паралімпійські ігри в Токіо збільшать цей показник.

Фото: asia.nikkei.com