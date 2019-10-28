У Кіото туристам заборонили фотографувати на приватних доріжках

У Кіото туристам заборонили фотографувати на приватних доріжках

Укрінформ
Гості японського Кіото більше не зможуть фотографувати на приватних доріжках поблизу одного з найпопулярніших місць для знімків на пам'ять у цьому місті.

Про це повідомляє NHK.

«Асоціація місцевих жителів і власників магазинів в районі Гіон запровадила заборону на фотографування на приватних доріжках поблизу вулиці Ханамікодзі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю заборону було запроваджено після того, як деякі туристи стали порушувати загальноприйняті правила.

Район Гіон, який відомий викладеними камінням доріжками, ресторанами й чайними будиночками, користується великою популярністю серед туристів. Однак деякі мандрівники, як повідомляється, заходять без дозволу на території, які перебувають у приватній власності.

Читайте також: Кіото нагадує іноземним туристам про етикет через смартфон

Надходили також повідомлення про те, що деякі з них хапали за рукава кімоно гейш та їхніх учениць – майко.

Члени місцевої ради розмістили попереджувальні написи про запроваджену заборону.

Вони також роздавали флаєри із закликом до туристів питати дозвіл у гейш і майко перед тим, як фотографувати їх.

На порушників чекає штраф розміром 10 000 єн (близько 100 доларів) за фотографування без дозволу на приватних доріжках.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-