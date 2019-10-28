У Кіото туристам заборонили фотографувати на приватних доріжках

Гості японського Кіото більше не зможуть фотографувати на приватних доріжках поблизу одного з найпопулярніших місць для знімків на пам'ять у цьому місті.

Про це повідомляє NHK.

«Асоціація місцевих жителів і власників магазинів в районі Гіон запровадила заборону на фотографування на приватних доріжках поблизу вулиці Ханамікодзі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю заборону було запроваджено після того, як деякі туристи стали порушувати загальноприйняті правила.

Район Гіон, який відомий викладеними камінням доріжками, ресторанами й чайними будиночками, користується великою популярністю серед туристів. Однак деякі мандрівники, як повідомляється, заходять без дозволу на території, які перебувають у приватній власності.

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Надходили також повідомлення про те, що деякі з них хапали за рукава кімоно гейш та їхніх учениць – майко.

Члени місцевої ради розмістили попереджувальні написи про запроваджену заборону.

Вони також роздавали флаєри із закликом до туристів питати дозвіл у гейш і майко перед тим, як фотографувати їх.

На порушників чекає штраф розміром 10 000 єн (близько 100 доларів) за фотографування без дозволу на приватних доріжках.