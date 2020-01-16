У Бородянського розповіли, яким буде Єдиний туристичний портал

Єдиний туристичний портал, над розробкою якого працює створене при МКМС Держагентство розвитку туризму, вміщуватиме багато корисної для іноземних гостей інформації - від мапи цікавих місць до контактів, за якими варто звертатися у різних непередбачуваних ситуаціях.

Про це сказав заступник міністра культури, молоді та спорту України Олексій Сівірін в ефірі телеканалу “Україна".

“Це наш інструмент, наша візитівка у світі. Коли світ стає все більш діджиталізований, це те, як нас бачать. Адже перш ніж туристи ступлять на нашу землю, вони подивляться на нас в інтернеті. Портал матиме дві мети - презентувати державу, а крім того, - елемент безпеки”, - зазначив Сівірін.

За його словами, там буде розміщено відеоконтент, а також обов’язково кількома мовами буде опубліковано довідник із контактами тих місць, які можуть знадобитися туристу у будь-якій непередбачуваній ситуації. У тому числі контакти посольств, консульств, поліції, швидкої допомоги та багато іншого.

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Заступник міністра зазначив, що робота над розробкою єдиного туристичного порталу тільки розпочалася. “Ми зараз комунікуємо із найбільшими і найкращими агентствами, які можуть нам допомогти зробити його, адже ми хочемо, щоб він був привабливий. Ми зараз у середині ґрунтовного ресерчу того, як це робиться”, - додав він.

Сівірін запевнив, що МКМС дослухатиметься до пропозицій небайдужих сторін щодо наповнення цього порталу. “Ми не маємо наміру наповнювати його самостійно на власний розсуд. Як і багато інших рішень, будемо намагатися зробити все максимально відкрито. Так, зараз ми більше консультуємося з експертним середовищем”, - сказав представник МКМС.

Загалом, наголосив Сівірін, розвиток туристичної галузі є одним із пріоритетних напрямків для уряду та МКМС. “Ми зараз починаємо вибудовувати цю систему як кадрово, так і ресурсно. Цей рік буде першим, коли держава розпочинає інвестувати кошти у те, щоб ми розвивалися як туристична країна. У бюджет закладено 240 млн грн на розвиток туристичної галузі. Ми зараз ще формуємо команду, говоримо з усією індустрією, намагаємося спробувати запросити усіх найкращих людей”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що туризм є важливим, але не єдиним напрямком, який необхідно розвивати. Нині в МКМС очікують, поки Національне агентство України з питань державної служби проведе незалежні прозорі конкурси та порекомендує кандидатів на посади голів 7 нових центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Державного агентства з питань мистецтв, Державного агентства з питань мистецької освіти, Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства, Державного агентства спорту, Державного агентства розвитку туризму, а також Держінспекції культурної спадщини України та Держслужби охорони культурної спадщини.

“Перш за все, вони мають бути якісними менеджерами. А на другому місці - їх експертиза у сфері. Це підхід, який використовується і в бізнесі, і в державному управлінні, усюди. Якщо ми подивимося на європейські країни, є абсолютно нормальна ситуація, коли топменеджмент з різних агентств переходить з одного в інше, навіть незалежно від сфери”, - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення семи нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту.