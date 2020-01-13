Нову раду з розвитку “Мистецького арсеналу” очолив Бородянський

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на чолі з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським.

Відповідний указ №3/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», - зазначається в документі.

Головою Ради став міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Крім нього, до складу Ради увійшли керівник Державного управління справами Сергій Борзов, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба, гендиректорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

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Також “за згодою” до Ради входять заступник генерального директора Національного художнього музею України Ольга Балашова, виконавчий директор ГО «Центр економічної стратегії» Гліб Вишлінський, дружина Президента Олена Зеленська, журналіст, культуролог Вадим Карп’як, філософ, письменник Вахтанг Кебуладзе, радник Президента, народний депутат Гео Лерос, експерт з музейної справи Зеновій Мазурик, голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи» Владислав Піоро, вчений-економіст Олександр Пасхавер, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд та гендиректорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва.