Бородянський розповів про майбутній Музей сучасного мистецтва

Міністерство культури, молоді та спорту має намір у 2020 році розпочати працювати над створенням в Україні Музею сучасного мистецтва.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у своєму Тelegram-каналі.

“МКМС (Міністерство культури, молоді та спорту) вже цього року створить установу - Музей сучасного мистецтва, яка розпочне роботу над розбудовою цього важливого культурного простору. Робота запланована з 2020 року і триватиме до 4-5 років”, - зазначив він.

За словами урядовця, йдеться про декілька паралельних процесів: концепція музею, його матеріальне втілення та наповнення колекції.

“Це означає, що держава має купувати твори, які потім виставлятиме і зберігатиме в цьому музеї”, - додав Бородянський.

Керівник МКМС упевнений в тому, що питання створення такого музею нині є надзвичайно актуальним.

“Проблема нашого сучасного мистецтва - це фізична відсутність музею, який би акумулював роботи наших видатних майстрів. Переконаний, що видатним українським митцям, таким, як Іван Марчук та іншим видатним сучасним українським художникам мають бути присвячені окремі зали”, - підкреслив Бородянський.