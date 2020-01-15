На Закарпатті побільшає стоянок і вказівників для туристів

У Закарпатській області планують облаштувати туристичні стоянки, чотири в'їзди в область та встановити дорожні інформаційні знаки до історико-культурних пам'яток та туристичних об'єктів краю.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"Заступник голови облдержадміністрації Ігор Шинкарюк та начальник управління туризму та курортів департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Любов Когуч разом з керівниками громад Міжгірського та Воловецького районів оглянули місця для розміщення туристичних стоянок, які планується встановити в межах реалізації проєкту "Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час огляду місць для облаштування стоянок, окрім наявних вільних площ, враховувалися ще й логістична складова до туристичних об'єктів, туристичні потоки та перспективи розвитку туристичної сфери громад. Також вищезазначеним проєктом передбачено облаштування чотирьох в'їздів в область та встановлення 50 дорожніх інформаційних знаків до історико-культурних пам'яток та туристичних об'єктів краю.

Реалізація проєкту передбачена коштом державного бюджету в межах програми "Підтримка регіональної політики України" та обласного бюджету в межах реалізації заходів "Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки".