Ужгород визначився з переліком місць для паркування туристичних автобусів

В Ужгороді затвердили перелік місць для паркування туристичних автобусів, для цих потреб відвели три комунальні паркувальні майданчики.

Про це повідомляє Ужгородська міськрада в Facebook.

“В Ужгороді на засіданні виконкому затвердили перелік місць для паркування туристичних автобусів. А саме: на вул. Олександра Фединця – Адольфа Добрянського (біля банного комплексу), на вул. Івана Ольбрахта – Івана Анкудінова (біля ресторану “Ретро”) та на паркувальному майданчику біля аеропорту (заїзд з вул. Собранецької)”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, департамент міського господарства має здійснити державну реєстрацію комунальної власності відведених місць для паркування туристичних автобусів.