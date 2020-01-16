Національна оперета влаштує масштабний театральний інтерактив

У Київському національному академічному театрі оперети 29 лютого проведуть OperettaOpenDaу для всіх охочих, учасники якого зможуть потрапити за лаштунки.

Про це повідомляється на сторінці театру в Facebook.

"29 лютого запрошуємо на OperettaOpenDaу! Новий, імерсивний проєкт театру, де всі стануть учасниками масштабного театрального інтерактиву. Побувайте не тільки у глядацькій залі, на нових театральних сценах, у затишних театральних фоє, буфетах, артистичному кафе, але і у костюмерних, гримерках, численних локаціях за лаштунками театру", – йдеться в повідомленні.

Усім, хто завітає до Національної оперети цього дня, обіцяють забезпечити 100-відсоткове занурення в театральну атмосферу. Зокрема, буде змога приміряти театральний костюм або перуку, стати учасником репетиції оркестру, побувати в балетній залі, зайти до хорового класу, поспілкуватися з улюбленими акторами.

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Долучитися до заходу може кожен охочий із 12:00 до 17:00, придбавши попередньо квиток на сайті театру.

Національна оперета України – сучасний європейський музичний театр широкого профілю. Серед музичних продуктів, які тут можна обрати, – класична оперета, мюзикл, шоу-балет, симфонічний концерт, опера, опера-буф, зингшпіль, салонний театр.