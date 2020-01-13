Туристичний збір торік приніс Києву понад 63 мільйони гривень

Доходи Києва від туристичного збору за 2019 рік становили понад 63 мільйони гривень, що майже вдвічі більше, як порівняти з 2018 роком.

Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, інформує сайт міської влади.

"Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 млн грн. Якщо у 2018 році ця сума становила 32,9 млн грн, то за 2019 рік місто отримало рекордні 63,6 млн грн при запланованих 35 млн. Це є свідченням того, що Київ стає все більш цікавим для туристів як з України, так і з-за кордону, а також того, що туристична галузь є дуже перспективною для столиці", – зазначила Хонда.

За її словами, торік найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Також спостерігається помітне зростання іноземних туристів з Індії, Канади та Швеції.

Згідно з затвердженим Київською міською радою рішенням, ставка туристичного збору в 2019 році становила 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2019 року – 4173 грн) для внутрішнього туризму та 1% – для в’їзного туризму. Тобто для внутрішнього туриста – 16 грн 69 копійок, а для в’їзного – 41 грн 73 копійки за добу. Кошти від туристичного збору буде спрямовано на розвиток туристичної сфери в столиці, створення комфортного та сучасного сервісу для гостей міста.