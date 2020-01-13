Туристичний збір торік приніс Києву понад 63 мільйони гривень
Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, інформує сайт міської влади.
"Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 млн грн. Якщо у 2018 році ця сума становила 32,9 млн грн, то за 2019 рік місто отримало рекордні 63,6 млн грн при запланованих 35 млн. Це є свідченням того, що Київ стає все більш цікавим для туристів як з України, так і з-за кордону, а також того, що туристична галузь є дуже перспективною для столиці", – зазначила Хонда.
За її словами, торік найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Також спостерігається помітне зростання іноземних туристів з Індії, Канади та Швеції.
Згідно з затвердженим Київською міською радою рішенням, ставка туристичного збору в 2019 році становила 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2019 року – 4173 грн) для внутрішнього туризму та 1% – для в’їзного туризму. Тобто для внутрішнього туриста – 16 грн 69 копійок, а для в’їзного – 41 грн 73 копійки за добу. Кошти від туристичного збору буде спрямовано на розвиток туристичної сфери в столиці, створення комфортного та сучасного сервісу для гостей міста.