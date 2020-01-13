У Римі заборонили продавати сувеніри та їжу біля пам’яток архітектури

Влада Риму заборонила продавати сувеніри, напої та продукцію фастфуду біля популярних туристичних пам’яток міста.

Про це повідомляє Express.

"У столиці Італії Римі заборонили сувенірні крамниці біля популярних туристичних пам'яток міста", - йдеться у повідомленні.

Мер італійської столиці Вірджинія Раггі заявила, що такі крамниці псують вигляд Рима. За її словами, сувенірні крамниці "несумісні з красою та безпекою".

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Зазначається, що ця заборона - довгоочікуваний крок мера, яка раніше заявляла, що крамниці "руйнують образ Рима".

Відтепер під заборону потрапила торгівля, зокрема, біля Іспанских сходів, Пантеону, фонтана Треві та Пьяцца Навона.

Фото: turizm.world