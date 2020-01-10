Ernest Airlines скасував та затримав низку рейсів з Італії до Львова

Лоукостер Ernest Airlines через призупинення ліцензії скасував та затримав низку рейсів з Італії до Львова.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту “Львів”.

“Рейси ERNEST AIRLINES EG298/ EG297 Львів — Венеція — Львів скасовано. Пасажирам буде повідомлено про відміну та перебронювання квитків. Рейс EG223 Мілан (Бергамо)-Львів затримується з вильотом з Мілана до 15.00 год. (планово 07.00 год.)”,- йдеться у повідомленні.

Перенесені також рейси, які відлітають зі Львова. Зокрема, час вильоту рейсу EG278 до Неаполя перенесено з 09.20 год. на 17.40 год. Відповідно, зворотній рейс EG277 затримується з вильотом з Неаполя до 20.30 год. (за планом 12.45 год.).

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Рейс EG224 Львів-Мілан (Бергамо) затримується з вильотом зі Львова до 23.20 год. (планово 20.40 год.).

Як повідомлялось, в Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines. До 13 січня ліцензія залишиться чинною з урахуванням українських різдвяних свят, оскільки Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна - Італія.