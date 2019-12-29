Італія оголосила про припинення дії ліцензії Ernest Airlines

Авіаційна влада Італії ENAC у неділю, 29 грудня, оголосила про припинення дії ліцензії лоукост Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

Про це повідомляє avianews.com

"Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти у піковий період перевезень у новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

В ENAC звернули увагу, що санкції щодо Ernest Airlines не пов'язані з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів запроваджується з затримкою", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасовано.

"В Ernest Airlines avianews.com повідомили, що зараз йде робота з Італійською авіаційною владою і засновниками для врегулювання ситуації й відкликання рішення про призупинення ліцензії", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року аеропорт Жуляни на добу зупиняв обслуговування Ernest Airlines в зв'язку з несплатою.

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Названа авіакомпанія нещодавно відкрила представництво у Києві і пообіцяла розширити польотну сітку. На даний час маршрутна мережа перевізника включає чотири українські міста - Київ, Львів, Харків і Одесу. З України Ernest літає в Італію (Рим, Мілан, Неаполь, Бергамо, Венецію, Геную і Болонью).