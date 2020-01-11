Мукачівський замок торік відвідали понад 245 тисяч туристів

У Мукачівському історичному музеї "Замок Паланок" на Закарпатті за підсумками 2019 року побувало 245 тисяч осіб, що на 15 тисяч перевищило показник попереднього року.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

"Найпопулярніша древня архітектурна пам'ятка міста — Мукачівський замок "Паланок" і надалі у туристичному тренді. За підсумками 2019 року у Мукачівському історичному музеї побувало 245 679 осіб. 22 тисячі відвідали замок безкоштовно (учасники АТО, інваліди І, ІІ груп, інваліди війни, чорнобильці, діти-сироти та ін.). Кількість відвідувачів у порівнянні з минулим роком зросла - у 2018 році замок відвідало 230 тисяч туристів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше відвідувачів в Мукачівському замку було під час травневих свят, святкування Міжнародного дня музеїв, фестивалю історичної реконструкції весілля володарки замку в XVII ст. Ілони Зріні та Імре Текелі.

Як повідомляється, надходження доходів Мукачівського історичного музею, які формуються за рахунок надходжень від платних послуг (вхідні квитки) та орендної плати, за цей період становили 1 115 300,46 гривень.

У 2019 році зросла вартість платних послуг закладу. Зокрема, вартість вхідного квитка для дорослих почала становити 50 гривень.

Також торік у червні Мукачівський історичний музей, в оперативному управлінні якого перебуває Мукачівський замок “Паланок”, відсвяткував 30-річчя свого заснування. А початок 2019 року відзначився випуском Національним банком України колекційної монети “Замок Паланок” номіналами 5 та 10 гривень, тиражем 40 та 3 тисячі відповідно.