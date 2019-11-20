Замок "Паланок" відремонтують із залученням коштів Євросоюзу

Замок "Паланок" на Закарпатті відремонтують на умовах співфінансування: частину коштів сплатить Мукачівський історичний музей, а 80 тисяч євро виділить Європейський Союз.

Як повідомляє пресслужба Мукачівського історичного музею у Facebook, така співпраця відбудеться в межах міжнародного проєкту "Смарт-музей – сучасні форми представлення культурної спадщини".

"За словами директора Мукачівського історичного музею Михайла Белеканича на замок "Паланок" в рамках проєкту шляхом співфінансування передбачено 108 тисяч євро, з яких 25 тисяч – кошти Мукачівського історичного музею. За грантові гроші – 80 тисяч євро – капітально відреставрують два корпуси у нижньому дворі замку загальною площею близько 400 кв. метрів", - йдеться у повідомленні.

Насамперед, тут повністю планують перекрити дах, укріпити фасади стін, замінити вікна та двері. Капітальний ремонт приміщень заплановано як всередині, так і ззовні корпусів. Після ремонту кімнати приміщень наповнять новими смартекспозиціями. Зокрема, планують облаштувати кінотеатр, де демонструватимуть відеофільми про історію "Паланку" У планах також інтерактивна анімація та уроки краєзнавства для дітей в ігровій формі.

У верхньому дворі замку хочуть створити експозицію замку "Паланок" у форматі 3D-моделей, придбають Touch Screen монітори та закуплять відповідну техніку, що дасть змогу екскурсоводам цікавіше розповідати про історичну фортецю. Також планують придбати два спеціальні широкоформатні екрани, на яких демонструватимуться відео- та фотоматеріали про музеї, які є учасниками проекту.

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Про це йшлося на презентації проєкту "Смарт Музей – сучасні форми представлення культурної спадщини", що відбулася 18 листопада у Мукачівському історичному музеї.

Проєкт реалізовується за підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства "Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014-2020" та спрямований на залучення жителів та гостей цільових регіонів до вивчення культури й історії у сучасному інтерактивному форматі. На реалізацію заходів, до яких залучені Мукачівський історичний музей (Замок "Паланок"), Кошицький самосправний край та Агенція регіонального розвитку Кошице у Словаччині, а також Музей ім. Германа Отто (м. Мішкольц) та Керуюче бюро замку Фюзер в Угорщині, передбачено два роки.

Загальний бюджет проєкту становить 800 тисяч євро. Сума гранту Європейського Союзу – 721 тисяча євро, з яких партнери в Україні отримають близько 280 тисяч євро.