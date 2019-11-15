Мукачівський замок незабаром оновиться

Наступного року в замку «Паланок», що в Мукачеві, планують відкрити ще кілька виставок та музеїв, а також розширити дорогу, що веде до пам’ятки.

Як повідомляє управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА, зокрема, відвідувачі вже за рік зможуть дізнатися про ливарну справу, яка процвітала в регіоні, у музеї ливарства.

«Зараз вже є чимало експонатів, серед яких – старовинні терези, печі та багато інших чавунних виробів», - йдеться в повідомленні.

За словами директора Мукачівського історичного музею Михайла Белеканича, ця колекція зібрана вже приблизно на 70 %. До наступного року її поповнять та відкриють повноцінний музей.

Крім того, в планах – розширення дороги, що веде до замку. Зараз по ній може проїхати лише один автомобіль. Окрім проїжджої частини трохи розширять і тротуари для пішоходів та встановлять нові надійні перила.

А замкову гору частково оточать частоколом. Дерев’яні загострені згори стовпи раніше називали паланком, від цього й пішла назва фортефікаційної споруди. Оточити весь замок частоколом, звісно, неможливо, але частково відтворити огорожу все ж планують.

Також каменем, який замінили на бруківку в нижньому замку, вимостять парковку для автомобілів, яка розташована в замковому рові.

А ще в майбутньому, для зручності туристів, під замковою горою облаштують великий паркінг з туалетами та смітниками. Там зможуть розміститися автобуси, а туристи – відпочити.