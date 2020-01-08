Турцентр Львова на новорічні свята відвідала рекордна кількість іноземців

Центр туристичної інформації Львова у святковий період грудня 2019 року відвідали понад 2 тисячі гостей, більша частина яких – іноземці.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

"У новорічний період з 24 грудня до 1 січня у Центр туристичної інформації звернулось 2197 гостей. Серед них 460 – українці та 1737 – іноземці. Прослідковується збільшення кількості туристів з України та значний ріст кількості іноземців", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до топ-5 іноземних країн, громадяни яких відвідали Центр у новорічний період, ввійшли Польща, Туреччина, Білорусь, Литва та Німеччини. За інформацією міськради, як порівняти з останніми трьома роками, помітне зростання кількості гостей з усіх країн.

У топі міст України, жителі яких відвідали Центр у новорічний період, – гості з Києва, Одеси, Тернополя, Вінниці.

Гості Центру туристичної інформації на площі Ринок у святкові дні отримували подарунки.

Як наголосили в міськраді, серед атракцій, якими цікавляться туристи, – Різдвяний ярмарок. На ньому мандрівників приваблює крафтова сувенірна продукція зі Львова та місцеві смаколики. Різдвяний ярмарок працюватиме до 19 січня, а святкування у місті триватимуть до 26 січня.