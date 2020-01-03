Інтерсіті+ між Києвом і Львовом відправиться у додаткові рейси на свята

Для перевезення пасажирів під час зимових свят призначено додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №755/756 Київ – Львів – Київ з відправленням зі Львова 11 та 12 січня, а з Києва – 12 та 13 січня.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48). У зворотному напрямку зі Львова поїзд №756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57”, - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ – Львів – Київ також курсуватиме з Києва 4, 5 та 8 січня, зі Львова – 4, 7 січня.