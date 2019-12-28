Новий рік у потязі: який напрямок найбільш популярний в Україні

Новорічну ніч у поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів Укрзалізниці. Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішим у цю пору року традиційно став західний напрямок.

Як повідомлялося, для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.