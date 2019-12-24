Теплий грудень "забрав" у гірськолижних курортів Закарпаття понад 250 мільйонів гривень

На гірськолижних курортах Закарпаття зараз немає снігу, через теплу погоду ця сфера туризму в області недоотримала щонайменше 250 млн грн.

Про це повідомляє портал "Турінформ Закарпаття".

"Тенденція останніх років, зміни клімату, зміщення сезонів, відсутність снігу негативно впливають на діяльність закладів розміщення та харчування у гірській частині Закарпаття. Лише за грудень підприємства індустрії туризму в гірській частині Закарпаття недоотримали понад 250 млн грн", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні, за підрахунками туристичного інформаційного центру "Турінформ Закарпаття", у зоні розташування гірськолижних витягів нараховується загалом близько 15 тисяч ліжкомісць для туристів. За наявності снігу це може забезпечити продажі послуг на суму понад 250 млн грн (це приблизно 250 тис. людиноночей за 50% завантаження та середнього чеку 1 тис. грн).

Щодо цін на зимовий відпочинок у Закарпатті сезону 2019/2020 року, то середня вартість послуг одного підйому на гірський схил становить від 100 до 170 грн залежно від гірськолижної зони та сезону (якщо брати скіпас, то ціни нижчі, у середньому один візитер катається 7 разів за день). Прокат спорядження за дорослий комплект – від 200 грн/день.

Проживання у сільській садибі коштує від 500 грн, в гірському готелі - від 1000 грн. Харчування на обід становить від 100 грн, на вечерю від 120 грн. "Як бачимо, турист, що приїхав кататись на лижах, за день мінімально залишає понад 1 тис. грн", - зазначили в туристичному інформцентрі.

Наразі на гірськолижних курортах Закарпаття немає снігового покриття. Але, за словами синоптиків, уже на ці вихідні прогнозують похолодання, а відтак на Новий рік на гірських схилах очікують активне природне й штучне засніження.