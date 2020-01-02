Суми частуватимуть «Слобожанськими смаками»

У Сумах 7 січня розпочнеться традиційний, третій за ліком, Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки», метою якого є відродження найкращих гастрономічних традицій краю та відкриття напрямків гастрономічного туризму в Сумській області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації Юрій Гладенко.

«У межах гастрофестивалю «Слобожанські смаки» з 7 до 19 січня 13 ресторанів-учасників обласного центру підготують спеціальні меню з автентичних слобожанських страв, за найкращу з яких можна буде проголосувати», - розповів Гладенко.

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Стартуватиме ж гастрофестиваль з проведення у сквері Покровської площі Сум 7 січня гастроярмарку.

«Сумчанам та гостям міста на гастроярмарку буде представлено найбільший вибір крафтових, натуральних, органічних продуктів від виробників Сумщини: сири, медові продукти, ягідні вина, продукти з додаванням фруктів та конопель, а також готові страви за традиційними рецептами нашого краю. Казкову автентичну атмосферу впродовж свята створюватимуть фольклорні «Різдвяні колядки», - додав Гладенко.

Крім куштування смаколиків, відвідувачам заходу, який триватиме з 13-ї до 17-ї години, запропонують долучитися до відновлення старовинних слобожанських рецептів Сумщини.

Фото: facebook.com/sumygastrofest