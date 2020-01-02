На Закарпатті оприлюднили програму фестивалю гентешів

У селі Геча, що на Закарпатті, 25 січня відбудеться фестиваль гентешів – традиційний конкурс різників свиней.

Про це повідомляє "Турінформ Закарпаття".

"Традиційні гастрономічні фестивалі Закарпаття збирають гурманів, кулінарів та поціновувачів страв закарпатської кухні, фестиваль різників у селі Геча на Берегівщині не виключення. Фестиваль розпочне свою роботу з самого ранку до пізнього вечора 25 січня", – йдеться в повідомленні.

У програмі фестивалю-конкурсу різників 2020 року – традиційне, показове обпалювання свині соломою та її розбір; приготування національних угорських страв зі свинини, дегустація та оцінювання; продаж та купівля страв зі свинини, демонстрація копчення ковбаси та реалізація свіжої продукції; дегустація вин, гурки, пікниці від місцевих виробників.

Як нагадали в Туристичному інформаційному центрі, конкурс різників свиней серед розмаїття фестивалів Закарпаття – єдиний у своєму жанрі. Він входить до переліку рекомендованих фестивалів регіону.

Цей фестиваль, переконані в "Турінформ Закарпаття", позитивно впливає на збереження традицій, розвиток туристичної привабливості села Геча та Берегівського району. Гості свята різників мають можливість купити м’ясні продукти та вироби, що сприяє підтримці підприємців з суміжних та галузі тваринництва, а також розвитку громади.