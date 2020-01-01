Рятувальники у Карпатах допомогли 11 туристам

На Львівщині рятувальники надали допомогу 6 травмованим лижникам та ще 5 туристам, які заблукали у горах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"31 грудня протягом дня, рятувальники надали допомогу 6-ом туристам – лижникам, які травмувались під час катання на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори, де служба медицини надала їм фахову медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, о 18:43 на номер 101 надійшов дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул с. Коростів Сокальського району заблукала.

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Зазначається, що на пошуки була відправлена Славська пошуково-рятувальна група в кількості 6 рятувальників. Незабаром туристів було знайдено, медичної допомоги вони не потребували.