У Дрогобичі засяяли пам’ятки архітектури

Фасади двох пам’яток архітектури національного та місцевого значення в Дрогобичі, що на Львівщині, отримали художню підсвітку в темну пору доби.

Як повідомив керівник Туристично-інформаційного центру міста Дрогобич Ігор Чава на своїй сторінці у Facebook, першим об’єктом, який вирішили зробити більше привабливим для туристів уночі, став готичний костел святого Варфоломія ХІV-ХVІ століть. Це пам’ятка архітектури національного значення, включена до Державного реєстру культурного надбання.

"Наймістичніший костел України отримав підсвідку. Вигляд неймовірний. Це ще один привід приїхати туристу у Дрогобич та залишитися тут до сутінок. Моє місто змінюється!" – наголосив Ігор Чава.

Другим підсвіченим об’єктом стала Дрогобицька міська ратуша початку XX століття, яка завдяки цьому, на думку керівника ТІЦ, тепер – одна з найгарніших ратуш країни.

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Крім того, варто зазначити, що на площі біля Дрогобицької ратуші працює загальноміський новорічно-різдвяний ярмарок, який триватиме до 19 січня.

Фото: Igor Chava, Сергій Жирний / Facebook