Дрогобич отримав нові туристичні вказівники

У Дрогобичі, що на Львівщині, встановили 11 нових туристичних вказівників двома мовами – українською та англійською.

Про це повідомив керівник Туристично-інформаційного центру Дрогобича Ігор Чава на сторінці у Facebook.

"Завдяки перемозі у проєкті від "Єврорегіон "Карпати – Україна" у Дрогобичі встановлено 11 вказівників з напрямками до туристичних локацій, музею "Дрогобиччина", соціальних об’єктів та назвами вулиць. Вказівники встановлено у місцях, де найчастіше прибувають туристи", – зазначив Чава.

Згідно з планом розміщення туристичної навігації у Дрогобичі, нові вказівники розташовані, зокрема, в районі Дрогобицької солеварні та церкви Св. Юра, біля костелу Св. Варфоломея, неподалік Хоральної синагоги та на інших популярних туристичних локаціях.

За словами керівника Туристично-інформаційного центру, наступного року в місті продовжать туристичне ознакування.

Нагадаємо, що ще два роки тому у Дрогобичі на чотирьох кутах площі Ринок симетрично встановили перші двомовні (українською та англійською) туристичні вказівники.