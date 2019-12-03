У Дрогобичі розширили галерею ангелів-музикантів на зрізах дерев

Одна із туристичних родзинок старовинного Дрогобича на Львівщині — галерея ангелів-музикантів, намальованих на зрізах дерев у центральному парку — поповнилася новими зображеннями.

Про це повідомила пресслужба Дрогобицької міськради.

“Понад рік тому у Дрогобичі в межах проєкту "Арт-дерева" в центральних парку та сквері з`явилися

перші ангели-музиканти. Їх намалювали на зрізах дерев. Вони символізують те, що Дрогобич є містом музики, і служать оберегом його мешканцям",- зазначила ініціаторка проєкту "Арт-дерева", радниця міського голови Лідія Жгута.

За її словами, погодні умови позначилися на зображеннях. Їх довелось рятувати за допомогою ламінування. А щоб сімейство веселих охоронців не поменшало, було вирішено організувати ще один майстер-клас. Він відбувся наприкінці листопада у Молодіжному просторі Дрогобича. Тут місцеві художники спільно із учнями намалювали ще 9 ангелів-музикантів, яких закріплять на деревах.