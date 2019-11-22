У Дрогобичі з'являться нові туристичні вказівники

На вулицях Дрогобича, що на Львівщині, встановлять 11 нових туристичних вказівників двома мова – українською та англійською.

Як повідомила пресслужба Дрогобицької міськради, відповідно до проєкту, на кожній з 11 опор буде вставлено по 14 вказівників, які орієнтуватимуть туриста у місті.

"Два роки ми працювали над тим, щоб за грантові кошти встановити туристичне ознакування у Дрогобичі. Шукали програми, подавали спільні заявки з міськими ГО, консультувалися. І це трапилось. У 2018 році ми перемогли на конкурсі від Єврорегіон "Карпати – Україна" та отримали фінансування у розмірі 200 тисяч гривень на популяризацію історичної спадщини Дрогобича", – зазначив керівник Туристично-інформаційного центру Дрогобича Ігор Чава.

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Крім туристичних об'єктів, ознакування міститиме інформацію про напрямки найближчих вулиць й до соціальних об`єктів, що буде зручно не лише для жителів Дрогобича, а й гостей міста.

Нагадаємо, що ще два роки тому у Дрогобичі на чотирьох кутах площі Ринок симетрично встановили перші двомовні (українською та англійською) туристичні вказівники. Варто зазначити, що з сьогоднішнього дня площа Ринок офіційно стала виключно пішохідною зоною.

Фото: drohobych-rada.gov.ua