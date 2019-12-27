У Ніжині будинок видатного мореплавця стане музеєм
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця управління культури та туризму Ніжинської міськради Тетяна Бассак.
"Рішенням сесії будинок, де народився і виріс видатний мореплавець Юрій Лисянський, з балансу нашого управління передано на баланс Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. У 2020 році там робитимуть ремонт і облаштовуватимуть музей Лисянського", - розповіла Бассак.
Як повідомлялося, будинок Лисянських розташований у Ніжині на території храму Іоана Богослова. Процедура його передачі краєзнавчому музею ім. Спаського тривала кілька місяців і починалася з рішення Чернігівської обласної ради.
Юрій Лисянський (1773-1837) – військовий моряк, географ, засновник наукової океанографії, мореплавець, що здійснив першу кругосвітню подорож. Народився в місті Ніжині в родині священника храму Іоана Богослова. Помер у Петербурзі й похований на цвинтарі Олександро-Невської лаври.
Ім'я Юрія Лисянського носить острів на Гаваях, півострів на Алясці, протока, річка та гора на Сахаліні. В місті Ніжині встановлено пам'ятник Лисянському та є вулиця його імені.
Фото: oktv.ua