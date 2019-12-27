У Ніжині будинок видатного мореплавця стане музеєм

Депутати Ніжинської міської ради ухвалили рішення про передачу пам’ятки історії та архітектури місцевого значення – будинку, де народився мореплавець Юрій Лисянський, – на баланс Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського для створення там відповідної експозиції.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця управління культури та туризму Ніжинської міськради Тетяна Бассак.

"Рішенням сесії будинок, де народився і виріс видатний мореплавець Юрій Лисянський, з балансу нашого управління передано на баланс Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. У 2020 році там робитимуть ремонт і облаштовуватимуть музей Лисянського", - розповіла Бассак.

Як повідомлялося, будинок Лисянських розташований у Ніжині на території храму Іоана Богослова. Процедура його передачі краєзнавчому музею ім. Спаського тривала кілька місяців і починалася з рішення Чернігівської обласної ради.

Юрій Лисянський (1773-1837) – військовий моряк, географ, засновник наукової океанографії, мореплавець, що здійснив першу кругосвітню подорож. Народився в місті Ніжині в родині священника храму Іоана Богослова. Помер у Петербурзі й похований на цвинтарі Олександро-Невської лаври.

Ім'я Юрія Лисянського носить острів на Гаваях, півострів на Алясці, протока, річка та гора на Сахаліні. В місті Ніжині встановлено пам'ятник Лисянському та є вулиця його імені.

Фото: oktv.ua