Ніжинські підземелля планують перетворити на туристичний об'єкт

Ніжинська міська рада внесла зміни до місцевої Програми археологічних досліджень і заклала в неї понад 2,5 млн грн на перетворення комплексу підземних споруд XVI-XVII, знайдених у центрі міста, на унікальний туристичний об’єкт.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальник управління культури та туризму Ніжинської міськради Тетяна Бассак.

"Ми внесли зміни до Програми археологічних досліджень на 2017-2021 роки і включили до неї 2 млн 540 тис. грн на виконання повного комплексу робіт у вже розчищених підземеллях XVI-XVII століть, що дозволить створити унікальний туристичний об’єкт", - сказала Бассак.

За її словами, передбачається, що кошти виділятимуться в наступному році, коли в міському бюджеті з’являтимуться вільні залишки. Й ухвалений 24 грудня бюджет-2020 цю потребу враховує. А поки що він передбачає виділення 200 тис. грн на зонування земель, що мають історико-культурне значення.

"Це те, що вже реально закладено на реалізацію заходів Програми археологічних досліджень, і стосується не тільки підземель", - пояснила Бассак.

Комплекс підземних споруд XVI-XVII століть площею понад 200 кв. м, знайдених у центральній частині Ніжина, фахівці включили до переліку найвизначніших археологічних знахідок на території України в 2016 році.

Фото: m.mynizhyn.com