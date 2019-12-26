Американський нацпарк пропонує безкоштовні екскурсії на снігоступах

У Національному парку США "Крейтер-Лейк" проводять безкоштовні екскурсії в супроводі рейнджера.

Хоча останніми роками популярність цих екскурсій значно зросла, насправді вони є давньою традицією, пише Lonely Planet.

"Рейнджери парку вже понад 25 років проводять безкоштовні прогулянки на снігоступах із гідом для громадськості в Національному парку "Крейтер-Лейк". Це чудовий спосіб розповісти відвідувачам про зимову екологію та допомогти їм дізнатися більше про один з національних парків країни й довкілля, що там охороняється. Парк є одним з найбільш засніжених населених місць в Америці: тут щорічно випадає в середньому 43 фути снігу", - зазначила представник парку Марша МакКейб.

Читайте також: У Венеції після реставрації відкрилися Королівські сади

Цієї зими прогулянки будуть доступні щодня з 26 грудня до 5 січня і з 20 до 29 березня. Вони починаються о 13:00 і тривають дві години.

Варто зазначити, що основною атракцією парку, розташованого в південній частині штату Орегон, є озеро Крейтер.

Фото: National Park Service