У Миколаєві випускниці «Школи екскурсоводів» створили 20 унікальних маршрутів

Двадцять унікальних туристичних маршрутів з креативним оглядом перлин історії міста створили випускниці «Школи екскурсоводів» у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва».

«У Миколаєві підбили підсумки спільного інноваційного освітнього проєкту громадських організацій («Фонд розвитку м. Миколаєва», «Всеукраїнська асоціація гідів») та миколаївського міськвиконкому. За його результатами, випускниці «Школи екскурсоводів», скориставшись безкоштовними сервісами партнерського проєкту, створили 20 унікальних туристичних маршрутів з креативним оглядом перлин історії міста», - сказав директор Фонду розвитку Миколаєва Михайло Золотухін.

На його думку, таким чином зроблено важливий крок до туристичної привабливості міста та збільшення кількості відвідувачів й інвесторів.

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За словами директора департаменту економічного розвитку міськвиконкому Тетяни Шуліченко, ця школа стала одним із заходів місцевої програми з розвитку туристичної галузі міста, на який вдалося залучити грантові кошти.

«Проєкт Школи було закладено в програмі розвитку туристичної галузі Миколаєва, яка була ухвалена цьогоріч. Фінансування програми передбачалося за рахунок міжнародних донорів. Це була гендерна ініціатива, спрямована на навчання саме жінок. Учасниці школи послухали 27 лекцій від представників бізнесу, вчених і екскурсоводів-практиків. На практичних заняттях гідів навчали, як правильно вести екскурсію, на що звертати увагу», - сказала Шуліченко.

Однією з цілей цього проєкту було створення робочих місць.

Екскурсійні тури учасниць Школи оцінювала Всеукраїнська асоціація гідів. 24 грудня в Києві буде відзначено найкращі програми екскурсій і вручено гідам сертифікати, які дають право проводити екскурсії.

Одна з учасниць Школи Наталія Колесник презентувала авторський тур театрами Миколаєва. За словами Наталії, під час навчання в Школі вона набула цінних навичок, які допоможуть їй реалізувати себе як екскурсовода.

Не менш цікавими є й інші проєкти випускниць. Ось деякі з них: «З ароматом кави», «Жінки, що змінили Миколаїв», «Миколаївський Діснейленд – Казка-Zoo», «Від вітрил Яхт-клубу до каскадів Сухого Фонтану» тощо.