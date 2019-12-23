Харків потрапив до британського рейтингу туристичних локацій майбутнього

Харків здобув кілька нагород у рейтингу британського видання "fDiMagazine" щодо привабливих для інвестування туристичних атракцій.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Видання "fDiMagazine" опублікувало рейтинг привабливих туристичних атракцій, сприятливих для залучення інвестицій, – "Туристичні локації майбутнього fDi 2019/20". Харків вперше надіслав заявку на участь у світовому рейтингу видання й здобув кілька спеціальних нагород за категоріями "Академічний туризм", "Стандартизація" та "MICE туризм", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відбір проводився для того, щоб знайти локації із найбільш перспективним потенціалом для інвестування, розвитку економіки та розширення бізнесу. Дослідницька група "fDi" проаналізувала кандидатури за різними критеріями, включно з економічним складником, калькуляціями за цінами та здатністю до стимулювання інвестицій. Видання зводить місця у рейтинг за такими категоріями: економічний потенціал, продуктивність, туристична привабливість, рентабельність. сприятливі умови для бізнесу.

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Як відомо, журнал "fDiMagazine" – англомовне щомісячне видання новин і публікацій про прямі іноземні інвестиції, яке надає сучасний огляд глобальної інвестиційної діяльності. Журнал "fDi" – центральна частина портфеля "fDiIntelligence" з інвестиційних продуктів і послуг від "Financial Times".