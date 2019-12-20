Ужгородський скансен підготував новорічну фотозону в стилі міського інтер'єру ХХ століття

В Закарпатському музеї народної архітектуру та побуту облаштували для відвідувачів новорічну фотозону.

Про це повідомляється на сторінці Ужгородського скансену в Facebook.

"А в нас у музеї вже панує святкова атмосфера, оскільки працівники підготували для вас новорічну фотозону! Не пропустіть можливість відвідати музей та зробити святкове фото у стилі міського інтер'єру ХХ століття", - йдеться в повідомленні.

Але на цьому сюрпризи від Ужгородського скансену не закінчуються. Як інформують у музеї, уже сьогодні, 20 грудня, напередодні різдвяно-новорічних свят у виставковій залі музею відбудеться відкриття виставки "Ой радуйся, земле".

Експозицію склали талановиті роботи Магдалини Пуглик-Белень, фантастичний живопис Вікторії Грабар та автентичні народні костюми з приватних колекцій і фондів музею.