Чернігівський музей покаже, як українці змінювали інтер’єр хати на різні свята

Мистецький проєкт під назвою "Українська хата - гостями багата", відкритий у Чернігівському обласному художньому музеї ім. Григорія Галагана, цілий рік розповідатиме про зміни в домашньому інтер’єрі українців відповідно до календарних обрядових свят.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила завідувачка відділу науково-експозиційної роботи музею Ніна Бібік.

"Проєкт динамічний. Інтер’єр української хати ніколи не був статичний, він змінювався протягом року відповідно до календарних обрядових свят, пір року й навіть днів тижня. З метою показати ці зміни, ми теж будемо вносити їх в експозицію. Цілий рік (а проєкт триватиме до 31 листопада 2020 року) в нашій "хаті" проводитимуться різні заходи й обрядові свята", - розповіла Бібік.

За інформацією музею, проєкт "Українська хата - гостями багата" за допомогою макетування, використання ужиткових предметів і творів мистецтва, дасть змогу відвідувачам поринути в атмосферу життя й побуту українського народу, зрозуміти, що хата для українця завжди була не лише місцем мешкання, а й святинею. Образ автентичної хати й український побут надихав багатьох митців на створення численних художніх й декоративно-ужиткових творів. Ті з них, які зберігаються у фондах музею, будуть представлені в експозиціях цього проєкту.

Фото: Чернігівський обласний художній музей