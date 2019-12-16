Архітектурні атракції Львова отримали мобільні 3D-аналоги

У Львові презентували книги про п’ять архітектурних пам’яток міста, надруковані плоским і рельєфно-крапковим шрифтами, українською та англійською мовами. Також виготовили 3D-моделі цих споруд.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

"Це була наша давня мрія. Ми робимо бронзові макети архітектурних споруд Львова, і це дуже добре, інноваційно, цікаво та інформативно для людей, які не бачать. Але бронзові макети ми не можемо перевозити, і красу Львова не можуть бачити інші куточки України, бо не всі мають можливість сюди приїхати. І в нас виникла ідея надрукувати книги і зробити 3D-макети про 5 архітектурних споруд Львова – це Львівська опера, Латинська катедра, Будинок органної і камерної музики, Порохова вежа і пам’ятник Іванові Франку. Ці книги надруковані українською і англійською мовами, звичайним шрифтом – для зрячих, і рельєфно-крапковим – для незрячих, і наприкінці кожної книги є QR-код з озвученою версією книги також у двомовному варіанті", – розповіла координаторка проєкту "Архітектурна скарбничка Львова" Оксана Потимко.

3D-моделі кожної споруди виготовлені з пластику на відповідному принтері. Завдяки цьому, зазначають творці проєкту, будь-яка людина матиме можливість не лише прочитати зором або кінчиками пальців інформацію про видатні львівські пам'ятки архітектури, але й послухати звукову версію книги і безпосередньо оглянути мініатюру кожної споруди, залежно від фізичних можливостей (зором або на дотик).

Особливість видання полягає в тому, що його водночас зможуть читати як зрячі користувачі, так і незрячі, як українці, так і гості міста. Ці книги можна презентувати на форумах і салонах світу, усі вони – у твердій палітурці.

"У Львові є багато інновацій, унікальних ініціатив для людей з інвалідністю. І багато з цих інновацій є унікальними для країн Європи. І ми робили ці книги, можливо, не стільки для вжитку на внутрішньому ринку, як для промоції Львова на міжнародних книжкових форумах і салонах – в Парижі, Лондоні тощо. Тому книга є двомовною, в універсальному дизайні, її можуть слухати і можуть побачити очима – в макеті, або обстежити ці макети на дотик і розуміти, наскільки Львів є красивим", – акцентувала Потимко.

Унікальний для України соціально-культурний проєкт реалізував Львівський обласний осередок ВГО "Українська спілка інвалідів — УСІ" за фінансової підтримки управління культури Львівської міської ради.

Фото: Олександр Мазуренко, Львівська міськрада

Відео: Андрій Андрух, Львівська міськрада