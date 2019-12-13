У Львові 2020-й оголосили роком культури

2020 рік стане Роком культури у Львові. Депутати міськради затвердили програму «Львів 2020: Фокус на культуру».

Про це повідомила пресслужба міської ради.

«Наступний рік у Львові буде з фокусом на культуру. Йдеться про всі ключові сфери життя — від спадщини, мистецтва, освіти — до ремонту доріг та соціальної сфери”, - зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

А його словами, на галузь культури із міського бюджету в 2020-му додатково виділять 116 мільйонів гривень.

Програма «Львів 2020: Фокус на культуру» має на меті визначити пріоритетні напрямки розвитку культури у 2020 році як ідеології міста у наступних галузях: спадщина, урбаністика, туризм, освіта, архітектура, інформаційні технології. Програма передбачає започаткування і реалізацію нових проектів, знакових подій, дослідження.