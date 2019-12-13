Косівська кераміка — спадщина ЮНЕСКО: майстриня розповіла про перепони на шляху

Робота над досьє для внесення Косівської кераміки до Репрезентативного списку нематеріальної художньої спадщини людства ЮНЕСКО тривала 5 років, ще 7 років зайняла подальша робота та очікування розгляду.

Про це Укрінформу розповіла науковець, майстриня, голова благодійної організації «БФ Автентика Гуцульщини» Марія Гринюк.

«Лиш створення досьє тривало 5 років, потім ще 7 років роботи й очікувань. Дуже приємно отримати такий результат, бо цьому процесу я присвятила багато років», - розповіла майстриня.

Вона також розповіла, наскільки серйозним був сам відбір та розгляд досьє, до українського досьє не було жодних зауважень.

«Були тривалі дискусії з багатьох поданих досьє. Дві держави в процесі відкликали подані раніше заяви, навіть не дочекавшись обговорення. Інколи до одного елемента були зауваження з понад 15 країн. Всі претензії заслуховувались і по них окремо голосували. Такий серйозний підхід спонукав хвилюватися. До нашого досьє не було жодних зауважень», - розповіла агентству Гринюк.

Майстриня оцінила саме голосування по нашому досьє, у порівнянні з іншими, як «миттєве» та відзначила теплу атмосферу і підтримку української делегації з боку учасників та організаторів.

«До нас з вітанням підходили багато країн. Також було приємно, що потім підходили і з комітету, наголошували на змістовному, добре опрацьованому досьє, яке не потребувало додаткової підтримки», - розповіла Гринюк.

Вона також привітала своїх колег-керамістрів, майстрів косівської кераміки та відзначила важливість підтримки з боку голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля.

Нині у пріоритеті майстриня називає реалізацію проєкту з будівництва культурно-мистецького центру у вигляді Косівського дзбана з мінікінотеатром, майстернями, виставковими залами.

«Косівський дзбан, як триповерхова архітектурна форма, буде втілений в натурі. Хочемо побудувати культурно-мистецький центр з мінікінотеатром, майстернями, виставковими залами. Вже є проєкт, виділена земля. Це наше дитинча, велика ініціатива майстрів, яка має підтримку громади, місцевого населення. Дуже корисний і потрібний регіону проєкт», - розповідала Гринюк у лютому цього року на міжнародній виставці в Анкарі, де вона представляла власні вироби Косівської кераміки.

Читайте також: Косівську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО

За її словами, для втілення ідеї потрібно щонайменше три роки. В планах після реалізації проєкту подавати його до Книги рекордів Гіннеса.

Косівська традиція виготовлення керамічних виробів та оздоблення їх у триколірній гаммі налічує щонайменше три століття, а загалом такий стиль, притаманний й іншим народам, налічує близько 10 століть.