У Львові розпочався Різдвяний ярмарок

У Львові розпочався Різдвяний ярмарок

Укрінформ
У Львові з 13 грудня до 19 січня працюватиме Різдвяний ярмарок.

Про це повідомила пресслужба міської ради.  

“Відсьогодні й до 19 січня у центрі Львова традиційно працюватиме Різдвяний ярмарок. Дерев’яні будиночки, сконструйовані за зразком ярмарків найбільших європейських столиць, доповнять ансамбль історичної частини міста та створять затишну атмосферу свята. Як і щороку, ярмарок розкинувся на проспекті Свободи та на площі Ринок”, - йдеться в повідомленні.

У межах ярмарку на площі Ринок розмістилася Мистецька куля із Резиденцією Святого Миколая всередині.

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Як зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, цьогоріч міська рада звертала особливу увагу на безпеку працівників та відвідувачів ярмарку. Зокрема, заборонено використовувати газові балони, проведено обов’язкове навчання з техніки безпеки усіх працівників ярмарку, ятки перевірено на наявність протипожежних елементів тощо. 

Такі заходи зумовлені минулорічною трагедією, коли на ярмарку вибухнув газовий балон і виникла пожежа, внаслідок якої загинув один із працівників, постраждали ще кілька  людей. 

Організатори ярмарку планують провести Ходу звіздарів та  святковий концерт за участю хорової капели "Дударик" та оркестру.

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